شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطالب لاعبيه بنقاط مباراة الجونة لانتزاع المركز الرابع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن مباراة الجونة المقبلة على قدر كبير من الأهمية، وكذلك كل مباراة فى الدورى، خاصة مع صعوبة المنافسة. وأضاف السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تركيزا كبيرا من اللاعبين لحصد نقاط المباراة من أجل تحقيق هدف الفريق بالوصول للمربع الذهبي فى الموسم الجارى والأول لفيوتشر بالدوري الممتاز.

وحرص السقا على متابعة مران فيوتشر استعداداً لمواجهة الجونة، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية بالدورى، خاصة مع تعثر المنافسين لانتزاع المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

ويلتقى فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق اليوم، الاثنين، مع نظيره الجونة، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فيوتشر قد خاض لقاءً ودياً أمام بلبيس استعداداً للجونة، حيث فاز فيوتشر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فيوتشر( أحمد رفعت " 3 أهداف " وهدف لكل من: طارق طه، أحمد عاطف، أشرف مجدى، وأليو نداى.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.