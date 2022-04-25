شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن إصابة ثنائى جديد قبل مواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن كمال السيد حارس المرمى وأحمد أيمن ظهير أيمن الفريق يخضعان للعلاج بشكل مكثف بعد تعرضهما لشد فى العضلة الضامة.

وأضاف طبيب الدراويش، أن الثنائي سيعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجهما التأهيلي الذى يستمر لمدة أسبوع على أقصى تقدير.

وينضم ثنائي الإسماعيلي إلى قائمة المصابين بالفريق التى تضم محمد عمار وباهر المحمدى ومحمود عبد العاطي ”دونجا”، الذين تعرضوا لإصابات مختلفة الفترة الأخيرة.

ومن المعروف أن الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لمواجهة إنبي مساء غدًا الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية لحساب الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الممتاز.