شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين موسيماني ومدافع الأهلي خلال ساعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، مع عودة تدريبات المارد الأحمر اليوم، الاثنين، لتوجيه عدة نصائح له تتعلق بالعصبية الشديدة التى ظهر عليها الفترة الأخيرة.

وينوي موسيماني المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، التحدث مع عبد المنعم بعدما بات يؤديى بشكل حماسى وعصبى للغاية يُهدد بحصوله على بطاقة حمراء وخسارة الفريق لجهوده.

ورغم أن الجميع فى الأهلي والشارع الكروي المصري يرى أن عبد المنعم تطور كثيراً وبات من أفضل المدافعين فى الكرة المصرية، بعد تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر الفترة الماضية، إلا أن عصبيته الشديدة باتت تُمثل خطراً عليه، لذا يرغب موسيماني وعبد الحفيظ في تحذيره من هذه الآفة الخاطئة.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، وحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفتح مسئولو النادي الأهلي باب الاتصالات مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف الحضور الجماهيرى فى مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الاهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب، فسوف تقام فى الجزائر أحد يومي 13 و14 مايو.

ويرغب الأهلي فى حشد أكبر عدد من الجماهير فى المباراة المرتقبة أمام بطل الجزائر والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.