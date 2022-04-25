شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لحسم صفقة عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد إدارة نادى الزمالك للدخول فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى من أجل ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأكد الزمالك من ترحيب عبد الرحمن مجدى بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، قبل الدخول فى مفاوضات مع الإدارة لحسم الصفقة بشكل رسمى فى الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

فى السياق ذاته، رشح بعض الوكلاء محمود جاد، حارس مرمى إنبي، للانضمام للزمالك حال فشل عودة محمد صبحى من فاركو، والذى ينص تفعيل بند شراء الحارس الدولى الذى نجح فى فرض اسمه كأحد أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية فى الوقت الحالى.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع حارس مرمى ثالث يكون بجانب محمد أبو جبل ومحمد عواد ويكون فى نفس مستواهما الفنى، ويهدد مشاركتهما فى حماية عرين الفريق الأبيض، ويكون وسيلة ضغط كبيرة عليهم، وفى حالة ابتعاد أحد أو الاستعانة به يستطيع سد الفراغ.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع حارس مرمى صغير السن يكون امتدادا للثنائى محمد أبو جبل ومحمد عواد حتى يغلق مجلس إدارة النادى الأبيض هذا الملف بشكل نهائى.