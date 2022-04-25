شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشكو حكم مباراة نهضة بركان بسبب الوقت الضائع والقرارات العكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو النادي المصري التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ضد صادق السالمي، حكم مباراة المصري ونهضة بركان، والتي أقيمت أمس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع المباراتين إلى الدور نصف النهائي بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

وكان صادق السالمي قد احتسب ركلة جزاء فى الدقائق الأولى من اللقاء لصالح فريق نهضة بركان، سجل منها الفريق المغربي الهدف الأول، كما أشهر البطاقة الصفراء لعدد من لاعبي المصرى قبل أن يحتسب 4 دقائق فقط وقتا بدلا من ضائع فى نهاية اللقاء.

وشهدت نهاية مباراة المصري ونهضة بركان حالة اشتباك بين لاعبي الفريق البورسعيدي وحكم المباراة عقب اطلاق صافرة النهاية، وهو ما قد يورط الفريق البورسعيدي في عقوبات من الكاف.

وتعود بعثة النادي المصري اليوم، الاثنين، إلى القاهرة بعد مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وضمت قائمة المصري التي سافرت إلى المغرب كلا من: ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، زياد فرج، محمد شحاتة، أسامة الجزار.