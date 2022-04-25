شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بنجوم الدكة للتعاقد مع ثلاثى فيوتشر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى ثلاثى فريق فيوتشر أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وترغب اللجنة في التعاقد مع ثلاثى فيوتشر عن طريق الصفقات التبادلية بعدما تقلصت فرص الثلاثى رامى ربيعة ومحمد محمود ومحمود متولى في الاستمرار بقائمة الاهلى للموسم الجديد لذا يرغب مسئولو الاهلى في الاستفادة من إعارة أو بيع هذا الثلاثى للتعاقد مع أكثر من لاعب في الدوري على رأسهم ثلاثى فيوتشر.

ويُعد الثلاثى أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى من اللاعبين المُرشحين بقوة للانتقال للنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويقدم أحمد عاطف مستوى جيدا مع فريقه فى الدوري، حيث يُعد من أبرز المهاجمين فى الدوري المصري، كما ارتفع مستوى غنام بشكل لافت على صعيد خط الوسط بينما يقدم محمود مرعى أداء لاعب في خط دفاع فيوتشر.

ويرغب الأهلي فى تدعيم صفوفه الصيف المقبل بلاعبين على مستوى عال من الكفاءة لذا يفكر مسئولوه فى ضم أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى عن طريق الاستفادة بنجوم الدكة لتنفيذ خريطة تعاقدات الميركاتو الصيفى القادم.