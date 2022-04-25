شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جيانا فاروق "نجمة بـ100 راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جيانا فاروق بطلة الكاراتيه من أبرز نجمات الرياضة المصرية اللاتى حققت إنجاز عالمى سواء على الصعيد الدولى أو الأوليمبي.

ونجحت جيانا فى حفر إسمها بقوة فى عالم الرياضة النسائية بصفة عامة و الكاراتيه بصفة خاصة، بعد مسيرة حافلة امتدت إلى 21 عاما، قبل أن تقرر صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو، اعتزالها اللعبة، فى ظل الإكتفاء الذاتى والمعنوى برصيد الإنجازات التى حققتها على مدار مسيرتها.

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقًا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية، بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية.

كما ان ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريمًا لها على الإنجاز .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة جيانا فاروق فى الصور التالية :