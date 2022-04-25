شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعيد فتح باب التجديد لنجومه ويرحب بالمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح باب التجديد لنجوم الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال هذه الفترة، لاسيما أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كان قد منح جميع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل فرصة عقد جلسة للتفاوض على تجديد العقود، إلا أن منهم من تهرب من تلك الجلسات، وآخرين بالغوا فى المطالب المادية، الأمر الذى دفع رئيس النادى الأبيض لغلق الملف حينها ورفض التفاوض مرة أخرى.

من جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، فى تصريحات تليفزيونية، أن رئيس النادى اتخذ هذا القرار من أجل فرض النظام، وأن الملف لن يتم تأجيله مرة أخرى، وعلى كل لاعب أن يحدد مصيره بشكل نهائي من أجل إعلان ذلك للجماهير، قائلا، "أغلقنا تلك الصفحة، إذا أثبت اللاعب احترامه للنادى ورغبته بأن يستمر وأننا سنستفاد منه سنعود للحديث فى ذلك، لا أشعر بالقلق من احتمالية توقيع أى لاعب فى الزمالك لنادي آخر".

وأضاف المشرف على الكرة،أن فوز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي يحسب للاعبين وليس الإدارات، خاصة أن لاعبى الزمالك مروا بأمور كثيرة منها عدم الاحساس بالأمان، وعدم الاستقرار، والفوز بالدورى يحسب لهم وليس للإدارات بسبب وجود أكثر من مجلس إدارة.

وأشار أمير مرتضى إلى أن هناك أمورا مؤثرة على تركيز اللاعبين مثل عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي وكان من الأولى أن يتم التفاوض معهم أو البحث عن بدائل مبكرا من الموسم الماضي، وتألق بعض اللاعبين في أمم إفريقيا جعلها تفكر في الرحيل، وفي موسم 2019 عندما اشتكى محمود كهربا الزمالك وكان أساسيا ومؤثرا بالفريق بدأنا البحث عن بديل وتعاقدنا مع أحمد سيد زيزو ثم عاد محمود شيكابالا ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وغيرهم من اللاعبين، ولابد من التحضير للمستقبل.

وأتم المشرف على الكرة تصريحاته قائلا، "الفوز بالدوري في الموسم الماضي كان خادعا، القيد كان موقوفا ولم يكن هناك تنظيما وتحديد الأولويات في تجديد اللاعبين.. ودورنا اننا نقعد نشاور على المشاكل، دورنا نحل".