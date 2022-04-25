شاهد.. شحادث مروع لبطل العالم للدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعرض الفرنسي جوليان ألافيليب بطل العالم للدراجات لحادث مروع مع مجموعة كبيرة من المتسابقين.



وقال فريق كويك-ستيب ألفا فاينل إن حالة متسابقه جوليان ألافيليب بطل العالم مستقرة بعد تعرضه لحادث خطير خلال سباق لييج-باستوني-لييج للدراجات في بلجيكا، الأحد، لكنه بحاجة للبقاء في المستشفى تحت الملاحظة.

وأوضح الفريق إن ألافيليب أصيب بكسر في ضلعين بجانب كسر في الكتف ومشكلة بالرئة.

وذكرت شبكة "فرانس 3" الفرنسية أن المتسابق الفرنسي صاحب الـ29 عاما كان في وعيه عند الخضوع لعلاج في سيارة إسعاف بعدما تعرض لحادث مع مجموعة كبيرة من المتسابقين قبل نحو 62 كيلومترا من خط النهاية.

كما أصيب زميله بالفريق إيلان فان وايلدر بكسر في الفك بنفس الحادث.

حوادث ألافيليب ليست الأولى له في سباق للدراجات، حيث تعرض لحادث آخر في يونيو/حزيران الماضي خلال سباق فرنسا.

وتورط العديد من الدراجين المتنافسين على الصدارة في الحادث، بعدما اصطدم توني مارتن بمشجع واقف في طريق المضمار ويرفع لافتة، دون أن ينظر إلى الدراجين القادمين بسرعة.

وكان الافيليب واحداً من العديد من الدراجين الذين تورطوا في الحادث أيضا.