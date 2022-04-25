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مشوار محترف.. أحمد حجازى من الدراويش إلى إيطاليا وإنجلترا والاستقرار فى جدة

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القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".. مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم أحمد حجازى مدافع الاتحاد السعودى الحالى والأهلى والإسماعيلى السابق.

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بدأ حجازى مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى، واحترف فى سن مبكرة مدافعا بنادى فيورنتينا الإيطالى عام 2012، قبل أن يتلقى طعنتين بإصابتين بقطع فى الرباط الصليبى، وبالرغم من مشاركته فى البداية أساسيا رحل احمد حجازى إلى نادي بروجيا أحد أندية الدرجة الثانية فى إيطاليا قبل أن يقرر العودة بعد فسخ تعاقده مع الفيولا إلى النادي الأهلي الذي استمر فيه حتى عاد مجدداً الى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

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رحلة أحمد حجازي شهدت المشاركة في 235 مباراة سجل فيها 9 أهداف و5 أسيست طيلت مسيرته سواء محلياً أو أوروبيا وعربيا بإجمالي 20 ألف دقيقة تقريباً حيث يعد وست بروميتش هو أكثر نادي شارك فيه اللاعب بواقع 104 مباراة يليه الأهلي 56 مواجهة، والإسماعيلي 35 واتحاد جدة حالياً 25.

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شارك أحمد حجازي خلال أول مواسمه في 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين جميعهم أساسي بواقع 88 دقيقة متوسط المشاركة في المباراة الواحدة ونجح في أن يختار لاعب في فريق الأسبوع مرة واحدة.

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كما استطاع حجازي خلال موسمه الأول مع اتحاد جدة أن يسجل هدفا واحدا في الدوري السعودي واضاعة 3 فرص محققة لتسجيل أهداف، بينما تلقى 5 انذارات صفراء وواحد أحمر، فيما استطاع خلق فرص كبيرة أيضاً، بينما بلغ متوسط التسديدات في المباراة الواحدة 1.3 كرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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