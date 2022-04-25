شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: اتقال لى ما تركزش مع "الطايرة" مش هياخد بطولات.. وسددنا 300 مليون جنيه للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الزمالك يملك أفضل فريق طائرة في مصر بعد فوز فريقه بلقب كأس مصر على حساب الأهلي.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "قبل ما نستلم المسئولية من 3 شهور لاعبي كرة الصالات لم يكونوا يحصلوا على مستحقاتهم ونجحنا في صرف 80% من المستحقات، وكان اهتمامنا بتنفيذ مطالب اللاعبين من المستحقات".

تابع: "اتقالي ركز مع فريق اليد هتعرف تاخد بطولات متركزش مع فريق الطائرة، ولدي حلم تحقيق بطولة للسيدات في الموسم المقبل في أي من الألعاب الجماعية".

وأردف: "أتواصل مع عمرو مرعي ومهاب ياسر من أبناء الزمالك ونفاوضهم للعودة إلى النادي وحصلت على توقيع 3 لاعبين لتدعيم فريق السلة في الموسم المقبل".

أوضح: "تم تسديد مديونيات كثيرة كانت علينا للفيفا وسددنا أكثر من 300 مليون جنيه للاتحاد الدولي، وهناك توجه قوي لدعم فريق الكرة".