شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. محمود عبد العزيز يخطف نقطة للزمالك من الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن عن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، فى شباك الجونة فى الوقت القاتل، ليمنح الأبيض التعادل وينقذ الفريق من الهزيمة، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم قبل الماضى.

أحرز طارق حامد هدف التقدم للزمالك من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 64، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة فى الدقيقة 80، ثم أحرز محمود الشبراوى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 88.

وسجل محمود عبد العزيز هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة 97 ليتعادل الأبيض مع الجونة بنتيجة 2-2، ويقتنص نقطة ثمينة للغاية في سباقه مع الأهلى علي لقب الدوري المصري الممتاز، والذى حسمه الأهلى لصالحه تحت قيادة مارتن لاسارتى.