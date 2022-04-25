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الامارات | إصابة عادل الحوسني بقطع في الرباط الصليبي

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منصور السندي – الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عادل الحوسني بقطع في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى الفريق عادل الحوسني أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وأنه يحتاج لتدخل جراحي، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة السابقة أمام فريق الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للأندية .

ويشكل غياب عادل الحوسني الذي يمثل أحد الاعمدة الأساسية في الفريق ضربة كبيرة للفريق الشرقاوي خصوصا أن عادل الحوسني قدم خلال الفترة المضية مستويات فنية مميزة ما أهله للتواجد في صفوف المنتخب الوطني.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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