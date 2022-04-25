ما هو موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

واصل فريق نهضة بركان المغربي مغامرته في كأس الكونفدرالية الأفريقية بتأهله للدور قبل النهائي على حساب المصري البورسعيدي المصري.



وفاز نهضة بركان على ضيفه المصري 1-0 في إياب ربع النهائي، ليتأهل مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري بعد خسارته ذهابا خارج أرضه 1-2.

وينتظر بطل الكونفدرالية العام قبل الماضي 2020 خوض اختبار من العيار الثقيل بمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بعدما تأهل الأخير على حساب بيراميدز المصري.

ستقام مباراة الذهاب بين نهضة بركان ومازيمبي في الكونغو يوم 8 مايو/ أيار المقبل، بينما يتجدد اللقاء إيابا في المغرب يوم 15 من الشهر ذاته.

تنقل مباريات الأدوار الحاسمة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.