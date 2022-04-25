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ما هي مواعيد مباريات اليوم الإثنين؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الإثنين؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 25 إبريل/ نيسان 2022، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة، في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

 

تنطلق اليوم مباريات الجولة 16 من الممتاز، بـ3 مواجهات مرتقبة.

 

ويلتقي غزل المحلة مع فاركو، بينما يستضيف سموحة نظيره مصر المقاصة، ويلعب فيوتشر ضد الجونة.

 

وتقام اليوم مباراة واحدة في ، تجمع بين فريقي كريستال بالاس وليدز يونايتد، في الجولة 34 من عمر المسابقة.

 

ويحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على ساسولو مساء يوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 34 من .

 

ويسعى الرجاء لغسل أحزانه حين يواجه مولودية وجدة مساء الإثنين، في الجولة 21 من الدوري المغربي.

 

ويخوض الرجاء أول تحدي له بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي المصري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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