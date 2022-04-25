شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه مصر المقاصة اليوم في لقاء استعادة التوازن بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع مصر المقاصة على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى.

يدخلها الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، خاصة بعدما تلقى الفريقان الخسارة في آخر مواجهة بالدورى، حيث سقط سموحة أمام الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط مصر المقاصة أمام غزل المحلة بهدف نظيف أيضا.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني للنادى السكندرى في استعادة التوازن وتحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة الزحف على المراكز الأولى، حيث يحتل سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

وحث أحمد سامى لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز الغائب منذ 3 مباريات، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى الأسبوع 12 ثم خسر أمام فيوتشر برباعية نظيفة فى الأسبوع 13 وأخيرا خسر من الجونة بهدف نظيف.

في المقبل، يدخل مصر المقاصة المباراة تحت قيادة طارق حجاج وإسلام عادل مدربا الفريق الفيومي خلفا لتامر مصطفى الذي اعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه لتولي تدريب الجونة، ليستكملا مع الفريق حتى نهاية الدور الأول على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيق حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.