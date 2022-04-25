شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى القاهرة بعد مواجهة نهضة بركان فى ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادي المصري اليوم، الاثنين، إلى القاهرة بعد مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وضمت قائمة المصري التي سافرت إلى المغرب كلا من: ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، زياد فرج، محمد شحاتة، أسامة الجزار.

فيما تم استبعاد عمرو موسى وألياس الجلاصي عقب تعرضهما للطرد في المباراة الذهاب والتي فاز بها المصري بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.