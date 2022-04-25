شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد بقوة لمواجهة المصرى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدي الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وركز البروفيسور البرتغالى على تحسين عملية التسليم والتسلم بين اللاعبين، وكذلك التسديد على المرمى، وحرص المدرب على منح لاعبى الفريق دروس خصوصية فى كيفية التسديد على المرمى، والتسديد المتقن حتى يصبح سلاح للفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين يُجيدون التسديد من على بعد مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى.

كما تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.