شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصطدم بفاركو بحثاً عن مواصلة التألق فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى غزل المحلة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، فريق فاركو باستاد المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات كبيرة بعدما استعادا نغمة الانتصارات، حيث حقق غزل المحلة فوزا مهما على مصر المقاصة بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق فاركو الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى لاستغلال الأرض والروح المعنوية للاعبيه فى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالى لمواصلة التقدم فى جدول الدورى والابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط.

ويدخل غزل المحلة المباراة فى المركز التاسع برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

وفى المقابل، يأمل البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، فى العودة من ملعب المحلة بنتيجة إيجابية لتحسين موقع الفريق في جدول الدورى بما يناسب المردود الذى يقدمه الفريق، حيث يحتل فاركو المركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبل 13 هدفا.