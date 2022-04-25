شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يؤدى المرحلة الأخيرة لبرنامج التأهيل من مزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية والذى نفذه طوال الثلاثة أسابيع الماضية وغاب على إثره عن مباريات المارد الأحمر الأخيرة، حيث يؤدى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للعودة للملاعب.

وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏ ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر، ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏

وفى سياق مختلف، فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف الحضور الجماهيرى فى مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب، فسوف تقام فى الجزائر أحد يومي 13 و14 مايو.

ويرغب الأهلي فى حشد أكبر عدد من الجماهير فى المباراة المرتقبة أمام بطل الجزائر والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى الذى بلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.