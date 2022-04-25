شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. الإسماعيلى يدعم البطل البارالمبي مازن هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب أو يستشعر حب الجماهير له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

حرص لاعبو الإسماعيلى وكل أعضاء الجهاز الفنى على دعم ومساندة مازن هشام بطل السباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك على هامش أحد التدريبات.

واستقبل الفريق البطل بمقر النادى وتم التقاط الصور التذكارية معه، فى أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة، ويتطلع الاسماعيلى دائما لمساندة ومؤازرة الأبطال من ذوى الهمم لتحفيزهم على التألق.