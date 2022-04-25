شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعبه ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى استعداداً للمباراة، فى ظل سعى الدراويش لمواصلة صحوته الأخيرة تمهيدًا للعودة إلى مكانته الطبيعية بجدول المسابقة المحلية.

وعاد الإسماعيلي للتدريب على ملعبه مجددًا بعد غياب دام أكثر من أسبوعين لإجراء إصلاحات شاملة على الملعب عقب توقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية.

واستقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى على صرف المستحقات المتأخرة للاعبين نهاية أبريل الجارى، شريطة نجاح الفريق فى حصد 6 نقاط أمام إنبى وطلائع الجيش فى المباراتين المقرر إقامتهم أيام 26 و30 أبريل الحالى داخل وخارج ملعب الإسماعيلية مع ختام الدور الأول للمسابقة المحلية.

ويأتي هذا التوجه من مجلس الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين على تخطى اللقاءات الصعبة المقبلة بشكل يساهم في إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى حال استمرار نزيف النقاط مجدداً.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة حصدها الدراويش بعد خوض 14 جولة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، ليفقد الدراويش 31 نقطة منذ بداية الموسم في واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدوري مما يدق ناقوس الخطر في صفوف الدراويش.

والجدير بالذكر أن الدراويش قد نجح فى إستعادة مسيرة انتصاراته على الصعيد المحلي بتحقيق فوزين متتاليين على الإتحاد السكندري وإيسترن كومباني.