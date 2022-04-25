شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الكونغ فو.. الدفاع عن النفس وزيادة القدرة على التحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الكونغ فو والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1-حماية النفس

2-زيادة القدرة على التحمل.

3-مظهر بدنى مثالى.

4-إكساب القلب قوة

5-المحافظة على وزن مثالى.

6-سهولة الحركة.

7-زيادة قوة عضلات الجسم.