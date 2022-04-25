شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المقاولون العرب اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة والنصف مساء غداً الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ومن المقرر أن يعلن محمد عودة المدير الفني للفريق، عن قائمة المقاولون عقب المران الختامي.

وأعلن نادي المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل قلعة الجبل الأخضر، قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، بحثاً عن تحسين النتائج واستعادة العروض القوية للخروج بالفريق من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظرا لسوء النتائج.

وعقد فتحي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أكد فيها توقيع العقوبات ووقف المستحقات وطالب المدير الفني محمد عودة بتجميد بعض اللاعبين المقصرين على أن يقدم المدير الفني تقريرا بالأسماء لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة للاعبين أن الجهاز الفني مستمر وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء في ظل تهاون بعض اللاعبين وأن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.