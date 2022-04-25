شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. التتويج بدورى 78 على حساب الأهلى بهدف "اعتبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 31 مارس 1978، حسم فريق الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز بطريقة درامية، حيث أصبح بطلا للمسابقة على حساب الأهلي بهدف اعتبارى، بعدما تساوى الفريقان فى عدد النقاط ليتم اللجوء لفارق الأهداف.

الزمالك فاز على الإسماعيلي فى الجولة الأخيرة للدوري بهدفين نظيفين باستاد الإسماعيلية، وفى نفس الجولة والتوقيت فاز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف، ليتساوى الفريقان فى النقاط ويتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

وتعود قصة الهدف الاعتباري لإلغاء مباراة الزمالك وغزل المحلة فى استاد المحلة يوم 6 فبراير 1978 بسبب أحداث شغب، ليقرر اتحاد الكرة احتساب الزمالك فائزاً بهدفين نظيفين، رغم تقدمه بهدف وحيد فقط أثناء المباراة، وفى نهاية الموسم تسبب الهدف الاعتبارى الذى حصل عليه الفريق الأبيض فى ترجيح كفته بعد تساويه فى النقاط مع الأهلي.