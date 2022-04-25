شكرا لقرائتكم خبر عن فريقا أبو حتة وباريس يصعدان لنهائى دورة الخليج 365 الرمضانية بنادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق أبو حتة لنهائى دورة الخليج 365 الرمضانية بعد الفوز على النجوم بركلات الترجيح 5 / 4 بينما فاز فريق باريس على الأبطال 3 / 2 بركلات الترجيح أيضا.

وتقام مباراة نهائي الدورة الرمضانية السنوية لليوم السابع بعد غدٍ الأربعاء برعاية أبو حتة موتورز، على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.