شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعسكر فى المركز الأولمبى استعداداً لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب التايكوندو فى معسكر بالمركز الأولمبى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تقام يوليو المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى عيد الفطر، ثم يتم استئنافه بعد العيد حتى موعد البطولة.

ويشارك التايكوندو فى بطولة الجائزة الكبرى بروما، خلال يونيو المقبل، وكذلك دورة البحر المتوسط بالجزائر، إضافة إلى التضامن الإسلامى برتكيا شهر أغسطس من نفس العام.

يذكر أن منتخب التايكوندو شارك فى بطولة إسبانيا المفتوحة فئة G2، واحتل المركز الثالث، والتتويج بميداليتين، إحداهما ذهبية، والأخرى برونزية.

وجاء المركز الثالث بعدما حقق أحمد راوى لاعب المنتخب المركز الأول وذهبية المنافسات، كما حققت آية محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى البطولة.