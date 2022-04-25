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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. دجلة يعلن فوز فريقه مواليد 2005 ببطولة الجمهورية بعد إعلان الاتحاد التتويج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة مثيرة أعلنت الصفحة الرسمية لفريق وادى دجلة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تتويج فريق 2005 ببطولة الجمهورية بعد إعلان الاتحاد السكندري تتويج فريقه باللقب .
ونشرت الصفحة صورا من احتفال اللاعيبة معلقة عليها:"دجلاوية أبطال الجمهورية فريق وادى دجلة مواليد ٢٠٠٥ بقيادة علاء عبده يحصل علي مسابقة بطولة الجمهورية مواليد 2005، وذلك بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الدجلاوية زعلوك".
وفى ذات التوقيتا أعلن الاتحاد السكندرى مواليد 2005 تتويجه ببطولة الجمهورية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الشرقية للدخان بهدفين نظيفين وذلك بعد منافسة شرسة مع الأهلى ووادى دجلة.
وحضر المباراة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم في التتويج بلقب الجمهورية لأول مرة في تاريخ النادى.
ورصدت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد مكافآت مالية للاعبين تقديرا لمجهودهم في التتويج بلقب بطولة الجمهورية لأول مرة في التاريخ.
وحصل اللاعب عمرو فتحى الشهير بعمورى على لقب هداف البطوله بـ 17 هدفا، وقاد فريق الاتحاد السكندرى فنيا محمد حسنى.
الاتحاد السكندرى
دجلة