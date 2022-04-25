شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. دجلة يعلن فوز فريقه مواليد 2005 ببطولة الجمهورية بعد إعلان الاتحاد التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة مثيرة أعلنت الصفحة الرسمية لفريق وادى دجلة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تتويج فريق 2005 ببطولة الجمهورية بعد إعلان الاتحاد السكندري تتويج فريقه باللقب .

ونشرت الصفحة صورا من احتفال اللاعيبة معلقة عليها:"دجلاوية أبطال الجمهورية فريق وادى دجلة مواليد ٢٠٠٥ بقيادة علاء عبده يحصل علي مسابقة بطولة الجمهورية مواليد 2005، وذلك بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الدجلاوية زعلوك".