شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. التتويج بالسوبر الأفريقي على حساب ليوباردز الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادى الأكثر تتويجاً بالألقاب فى مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفانٍ وإخلاص من أجياله التى تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلى بلقب السوبر الأفريقي عام 2013 على حساب ليوباردز الكونغولي عام 2013، حيث نجح فى الفوز على ليوباردز بطل الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، سجلهما رامى ربيعة ومحمد بركات، حيث اقيمت المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل للأهلى رامى ربيعة ومحمد بركات فى الدقيقتين 55 و 71وسجل هدف ليوبارد الوحيد رودى فى الدقيقة الـ 78 فى لقاء خرج متوسط المستوى بين الفريقين باستثناء آخر خمس دقائق من زمن الشوط الثانى، أدار اللقاء الحكم الجامبى بكارى جاساما وتألق شريف إكرامى فى احتفاظ فريقه بالتقدم خاصة فى الفرصة الأخيرة التى سنحت لبطل الكونغو وانقذها شريف ببراعة بعدها أطلق الحكم صافرته ليعلن تتويج الأهلى للمرة الخامسة بعد أعوام 2002 و 2006 و 2007 و 2009.

وقام عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» وبحضور العامرى فاروق ـ وزير الرياضة ـ وجلال علام ـ رئيس اتحاد الكرة ـ وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى بتتويج الأهلى بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر “عماد متعب” – السيد حمدى “محمود تريزيجيه”.