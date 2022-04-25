الزمالك: لا نريد حكام أجانب وعلينا ألا نخرج الدولارات من مصر.. وسددنا 300 مليون مديونيات للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة الحالية نجحت في سداد ما يزيد عن 300 مليون جنيه كانت بمثابة مديونيات على القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار مرتضى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الزمالك لا تفضل الاعتماد على الحكام الأجانب في المباريات المحلية المقبلة، نظرًا لعدم الحاجة لخروج العملات الأجنبية خارج مصر حاليًا.

وقال أحمد مرتضى: "مجلس الإدارة الحالي للزمالك سدد أكثر من 300 مليون جنيه كانت مديونيات على النادي لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكمل: "ليس لدينا أزمات مالية حاليًا، وقادرون على الدخول في أي صفقة وضم أي لاعب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا نفضل الاعتماد على حكام أجانب في الدوري، أظن أن الوضع المالي الحالي في مصر لا يسمح لنا بأن تخرج الدولارات إلى الخارج".

واختتم: "الحديث عن التحكيم -مش خناقة- الأهلي نادِ كبير مثل الزمالك تمامًا، وكذلك الإسماعيلي والاتحاد وكل الأندية، ولذلك علينا العمل على تطوير منظومة الحكام وتقنية الفيديو، مثلما نحاول تطوير المسابقات".