المصري يسقط أمام نهضة بركان ويلحق ببراميدز لخارج الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خسر فريق المصري أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، ليودع البطولة رغم فوزه في مباراة الذهاب.

وفاز المصري بمباراة الذهاب بنتيجة بهدفين لهدف سجلهما عمرو مرعي وهيثم العيوني، بينما جاء هدف نهضة بركان عن طريق حمزة الركراكي.

ويتأهل فريق نهضة بركان إلى الدور نصف النهائي بفضل هدفه خارج الأرض، ليواجه نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور المقبل.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

" أحمد مسعود، كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، احمد شديد، فريد شوقي، حسن علي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر".

واحتسب حكم المباراة ركلة جزء لصالح نهضة بركان في الدقيقة الثالثة، بعدما لمس ياسر حمد لاعب المصري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وتقدم يوسف الفحلي لتسديد الكرة ليسدد الهدف الوحيد لفريق نهضة بركان في الدقيقة 7.

وبتلك النتيجة لحق المصري بفريق بيراميدز لخارج الكوندرالية الإفريقية، الذي خرج على يد مازيمبي الكونغولي، المقرر أن يواجه نهضة بركان في نصف النهائي.