شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أتمنى تكون جائزة بطل الدورى 20 مليون جنيه لتحفيز الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على موقف ناديه من المطالبة بتعيين حكام أجانب لمباريات الزمالك في الدوري.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" : "الزمالك يتعرض لظلم تحكيمي على مدار التاريخ ولا نفضل الحكام الأجانب في الفترة الحالية بسبب الأزمة المالية ، ومن الممكن اصلاح أخطاء التحكيم من خلال رابطة الأندية وليس بالخناق ".

أشار: "أتمنى للأهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري وكل الاندية تدعم اتحاد الكرة في ازمة الحكام ونقعد مع بعض ونشوف ازاي نصلح للموسم الجاي مش التحكيم بس في التسويق وكله".

وعن اسعار اللاعبين، شدد مرتضى: "الأسعار مبالغ فيها واجمد لاعب في المصري لا يزيد عن 6 أو 7 ملايين جنيه، ولكن الصراع بين الأندية هيخلق ارتفاع في الأسعار، ولو اتفقنا على تحديد أسعار اللاعبين ولو قعدنا منعملش انتقالات ما بينا".

وأضاف: "نرغب ان تكون جايزة الفوز بالدوري مثلا 20 مليون جنيه لتحفيز الأندية".