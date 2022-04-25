المصرى يخسر من نهضة بركان بهدف نظيف ويودع الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق المصرى من نظيره نهضة بركان بهدف نظيف،فى المباراة التى جمعتهما فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية،ليودع الفريق البورسعيدى البطولة الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة بفوز المصرى 2 / 1.

وتأهل نهضة بركان لنصف نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضرب موعدا مع مازيمبي الكونغولى الذى أقصى بيراميدز من نفس الدور،وسجل هدف الفريق المغربى يوسف الفحلى فى الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: كريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي،خط الوسط:فريد شوقي وحسن على وإيزي إيميكا ومحمد جريندو،خط الهجوم: محمد عنتر وعمرو مرعي.

وافتقد المصري إثنين من أهم عناصره في وسط الملعب في هذه المباراة، هما إلياس الجلاصي وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الذهاب.

وقاد المباراة طاقم تحكيمي مكون من: حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".