شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة موسيماني وعبد الحفيظ اليوم تحسم موعد مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أنه سيتم تحديد موعد مواجهة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الاثنين.

قال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إنه سيجتمع مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على موعد المباراة.

وتابع أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعطي الكاف الحق في تحديد الموعد وسيتم حسم الأمور غدا بعدما يحدد الجهاز الفني الموعد ويخطر به الكاف.

ولفت إلى أن الأهلي لعب 99 دقيقة في مباراة الرجاء بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وحصل الفريق على خطأين فقط منهم ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو وليس حكم الساحة.