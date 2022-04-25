شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة مع عبد المنعم لتحذيره من العصبية الزائدة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للأهلي جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر لحصه على التخلص من عصبيته الزائدة في المباريات خاصة المباريات الكبيرة، والتي قد تؤثر بالسلب على الفريق الأحمر.

ويحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام على التحدث مع عبد المنعم على ضرورة التحلي بالهدوء وعدم التأثر بالأجواء المحيطة في المباريات، خاصة التي تشهد حضور جماهيري كبيري، حتى لا يتعرض للكروت الصفراء أو الطرد ويكلف فريقه اللعب منقوصا.

وظهر عبد المنعم في حالة شد عصبي خلال مباراتي الأهلي ضد الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت نتيجته أنه تم استبداله في المباراتين، بعدما دخل في مناوشات مع لاعبي الرجاء بسبب إضاعة الوقت في مباراة الذهاب وكذلك مع الحكام اعتراضا على القرارات التحكيمية.

وعقد سامي قمصان جلسة سريعة مع عبد المنعم عقب نهاية مباراة العودة ضد الرجاء المغربي طالبه بالهدوء، على أن يعقد الجهاز الفني جلسات جديدة مع اللاعب لمطالبته بالهدوء والتركيز في الملعب فقط وعدم التأثر بالأجواء المحيطة.