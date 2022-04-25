شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لدونجا فى الإسماعيلى لتحديد مصيره قبل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الإسماعيلى، لاختبار طبى اليوم، الاثنين، لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة إنبي المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعانى محمود عبد العاطى دونجا من مزق فى العضلة الأمامية تعرض له خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الـ 13 بمسابقة الدوري، والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

جدير بالذكر أن الدراويش قد نجح فى استعادة مسيرة انتصاراته على الصعيد المحلي بتحقيق فوزين متتاليين على الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة حصدها الدراويش بعد خوض 14 جولة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، ليفقد الدراويش 31 نقطة منذ بداية الموسم في واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدوري مما يدق ناقوس الخطر في صفوف الدراويش.

فيما بدأ مجدى الباز، طبيب النادى الاسماعيلى، تجهيز باهر المحمدى قائد الفريق لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 17 لمسابقة الدوري بعدما تأكد غيابه عن مباراة إنبى القادمة بسبب استمرار معاناته من آلام فى العضلة الضامة.

ويخضع باهر المحمدى حاليا لجلسات علاج طبيعي للتعافي من آلام العضلة الضامة قبل بدء عودته للتدريبات الجماعية للدراويش.

جدير بالذكر أن الفريق افتقد لخدمات الثنائي فى اللقاء الأخير ضد إيسترن كومباني بسبب تراكم الإنذارات.