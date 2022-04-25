شكرا لقرائتكم خبر عن قائد "طائرة الزمالك": حققت حلمى الأكبر.. وكلمات الشكر لمرتضى منصور لا تكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أشرف أبو الحسن قائد فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز بكأس مصر والجمع بين بطولتي الدوري الممتاز والكأس في إنجاز كبير للقلعة البيضاء .

ووجه أبو الحسن الشكر لجميع زملائه بالفريق والجهاز الفني.. مؤكدا أن هذا الموسم كان استثنائيا حيث قدم فيه أبناء الزمالك كل فنون اللعبة واستحقوا هذا الإنجاز عن جدارة.

أضاف أبو الحسن: "ليست لدي كلمات شكر توفي حق مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي قدم أروع مثل في حب الكيان وكان سندا قويا لنا ولكل الفرق داخل النادي لتحقيق البطولات".

كما أشاد أبو الحسن بالدور المتميز الذي قدمه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمسئول عن ملف ألعاب الصالات والذي بذل جهدا كبيرا ومتواصلا من أجل إعادة طائرة الأبيض للريادة.

وأهدى أبو الحسن الإنجاز الكبير لجماهير الزمالك العظيمة التي كانت ومازالت داعمة بقوة لكل الألعاب بالنادي.

وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.