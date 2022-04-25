شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتوج ببطولة الجمهورية 2005 لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الاتحاد السكندرى مواليد 2005 ببطولة الجمهورية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الشرقية للدخان بهدفين نظيفين وذلك بعد منافسة شرسة مع الأهلى ووادى دجلة.

وحضر المباراة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم في التتويج بلقب الجمهورية لأول مرة في تاريخ النادى.

ورصدت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد مكافآت مالية للاعبين تقديرا لمجهودهم في التتويج بلقب بطولة الجمهورية لأول مرة في التاريخ.

وحصل اللاعب عمرو فتحى الشهير بعمورى على لقب هداف البطوله بـ 17 هدفا، وقاد فريق الاتحاد السكندرى فنيا محمد حسنى.