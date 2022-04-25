شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لا نية مطلقا لتأجيل أى مباراة بجدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أنه لا نية لتعديل أى مباراة طبقا لجدول الدورى مؤكدا أنه لا يوجد رفاهية تأجيل المباريات وأن هناك اتفاقا مبرما مع الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية تقضى بضغط المباريات.

كان مسئولو بيراميدز طلبوا تأجيل مباراتهم المقبلة أمام سيراميكا المقرر إقامتها الأربعاء المقبل خاصة أن الفريق سيصل القاهرة اليوم الإثنين قادما من الكونغو بعد خوضه لقاء مازيمبى فى إياب دور الـ8 للكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف دياب فى تصريحات لملعب أون على أون تايم سبورت أنه لا مساس مطلقا بجدول الدورى، وان الرابطة داعمة دائما لقرارات اتحاد الكرة.

وكشف رئيس رابطة الأندية أن مسابقة كأس مصر العام الماضى سوف تقام بعد الاتفاق على كافة الامور التعاقدية مشيرا أنه سيكون هناك جلسة خلال الفترة المقبلة لضبط الأمر وتحديد مواعيد المباريات.