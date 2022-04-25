شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء مشواره.. ماذا قدم إيهاب جلال مع بيراميدز هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشواره مع نادى بيراميدز بعد الخروج من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين مازيمبى وبيراميدز التي أقيمت فى القاهرة انتهت بالتعادل السلبى، ليتأهل مازيمبى لنصف النهائى وينتظر المتأهل من المصرى البورسعيدى ونهضة بركان.

وقاد إيهاب جلال نادى بيراميدز في 12 مباراة في النسخة الحالية في الكونفدرالية، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

وجاءت أرقام إيهاب جلال فى الموسم الجارى مع بيراميدز في جميع البطولات كالتالي:

قاد بيراميدز فى: 25 مباراة

فاز: 16 مباراة

تعادل: 5 مباريات

خسر: 4 مباريات

سجل: 33 هدفا

استقبل: 16 هدفا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة موقف إيهاب جلال من الاستمرار على رأس الجهاز الفنى وتوقيع عقوده تدريب الفراعنة بشكل رسمى بعد توديعه بطولة الكونفدرالية مع بيراميدز، بعد السقوط أمام مازيمبى الكونغولى.

وشدد المصدر أن إيهاب جلال سيتولى المسئولية الفنية للمنتخب، كاشفا أن الاتفاق مع إيهاب جلال تم بشكل رسمى ولا يجوز تغيير الموقف لمجرد خسارته مباراة أو بطولة، خاصة أن هناك قناعة كبيرة بقدراته التدريبية وأهليته لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.