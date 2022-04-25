شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المريخ للأهلى: "لو عاد بى الزمن سألعب المباراتين على استاد السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمناسبة تأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي ربع النهائي.

وقال رئيس المريخ في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أود أن أوجه رسالة للكابتن الخطيب بشكل شخصي وللنادي الأهلي وجماهيره بشكل عام، بعد التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد نائبي في مجلس الإدارة، حول وجود اتفاق مع ممثل مصر، لتفويت مباراة في دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

ووجه رئيس المريخ رسالته للخطيب قائلا:" أخي الأكبر والحبيب إلى القلب منذ أن كنت لاعبًا، الكلاب تعوي والقافلة تسير، المريخ قلبًا وقالبًا مع النادي الأهلي، وأحب أن أباركلك على الصعود لنصف النهائي، وأوكد مرة أخرى لو عاد بي الزمن للعبت المباراة مرة أخرى على ستاد الأهلي والسلام".

وأضاف رئيس المريخ، نشكر الأهلي على حسن ضيافته لنا، مصر هي البيت الثاني للسوادنيين ولمجلس إدارة المريخ السوداني".

وأتم:" سنصدر بيانًا رسميًا خلال ساعات من أجل تحويل السيد أحمد نائب رئيس النادي إلى التحقيق".