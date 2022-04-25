مدير الكرة بالأهلى ردا على الصخرة: الدفاع الجيد يوصلك لمنصات التتويج

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على انتقاد وائل جمعة نجم الأهلى السابق الملقب بالصخرة، للمدير الفنى الجنوب أفريقى موسيمانى كل واحد له رأى شخصى وله الحرية الكاملة فى تعليقه على أداء المدرب.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية؛ أنه لابد أن تدافع بشكل مميز لكى تصل إلى منصات التتويج وفى بعض الأحيان تضطر إلى لعب مباراة دفاعية لكى تخرج بنتيجة إيجابية فى نهاية اللقاء.

وأتم أننا كنا نعلم مدى صعوبة مواجهة الرجاء لكن قدمنا مباراة جيدة من حيث حسم التأهل بحثا عن الوصول للنهائى والتتويج باللقب.

كان وائل جمعة، قائد فريق الأهلى الأسبق، أكد أن أداء الفريق الأحمر ليس جيدا تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى منذ فترة كبيرة، ولا أتمنى خسارة الفريق لرحيله عن الفريق، قائلا: "نفسى الأهلى يفوز ببطولة أفريقيا وموسيمانى يمشى بعدها".

وقال وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى موسيمانى يشوف طموحه مع فريق تانى، وإهدار الفرص المحققة للتسجيل أمر غريب للغاية فى المباريات، وأيضا الانتظار فى إجراء التغييرات".

وأوضح وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، أن النادى الأهلى له مكانة وقيمة كبيرة داخل قلوبنا وإحنا مش بنحب الأهلى علشان بيكسب بس، ولكن قيمته ومكانته.