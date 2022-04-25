شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحرك بشأن زيادة جماهيره فى مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك بشأن التواصل مع الجهات المسئولة لزيادة عدد الجماهير في مباراته القادمة ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي، بينما تخطى بطل الجزائر عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويتواصل مسئول الأهلي مع وزارة الرياضة واتحاد الكرة والجهات الأمنية المختصة للحصول على الموافقة لزيادة عدد الجماهير عن آخر مباراة ضد الرجاء المغربي، والتي شهدت حضور 20 ألف مشجع.

ويرغب الأهلي في الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور أكبر عدد من الجماهير في مباراته ضد وفاق سطيف، باعتبارها مباراة مهمة وستحدد بشكل كبير موقف الفريق الأحمر من الاستمرار في البطولة الإفريقية أو توديعها.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.