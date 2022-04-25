شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى على الأعناق بعد فوز طائرة الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتابت فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير التى حضرت مباراة الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بصالة حسن مصطفى، فرحة عارمة بعد التتويج بالكأس.

وحمل لاعبو طائرة الزمالك، أحمد مرتضى منصور المشرف على ملف ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء بعد الجهد الكبير الذي بذله مع الفريق للوصول لهذا الإنجاز وتواجده المستمر ودعمه للجميع حيث يعد حلقة الوصل بين الفريق ومجلس الإدارة لتذليل كل العقبات لتحقيق البطولات.

وما زاد من الفرحة الكبيرة للقلعة البيضاء، هو تحقيق الثنائية بالجمع بين الدوري الممتاز والكأس في إنجاز لم يحدث منذ عام 1989.

وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.