شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: بيراميدز "مش بتاع" بطولات والمدرب الأجنبى أفضل للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَه محمود أبو الدهب نجم النادى الأهلى السابق العديد من الانتقادات للاعبى بيراميدز و الجهاز الفنى عقب خروج الفريق من الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد الهزيمة أمام مازيمبى الكونغولى بثنائية نظيفة.

وقال أبو الدهب فى تصريحات تليفزيونية: " بيراميدز مش بتاع بطولات، رغم توافر كل معايير ومقومات النجاح داخل الفريق، لكن لا يوجد طموح البطولة لدى اللاعبين، رغم أنهم من أصحاب الخبرات الكبيرة وسبق لهم اللعب بالأهلى و الزمالك، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين".

وأكد نجم النادى الأهلى السابق أن المدرب الأجنبى الأفضل للمنتخب الوطنى حالياً، وليس إيهاب جلال الذى تم اختياره من مسئولى اتحاد الكرة لخلافة البرتغالى كارلوس كيروش.

وقال أبو الدهب : " المدرب الأجنبى سيلقى الدعم الإعلامى و سيستطيع التعامل مع كبار النجوم المحترفين فى الأندية الأوروبية و على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى "، كما أن إيهاب جلال لن يجيد التعامل مع كبار النجوم، وهو ما حدث فى تجربته مع الزمالك و أخيراً مع بيراميدز ".