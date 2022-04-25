سيد عبد الحفيظ: هناك وجه آخر لكرة القدم حدث بلقاء الرجاء علينا أن نتعلم منه

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن عناصر اللعبة كلها أصبحت متوفرة، قائلا : "من حقنا أن يكون الجمهور متواجدا وإفريقيا بحاجة لكثير من التعديلات لكى تتطور".

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة تليفونية: "لا يجب الشعور بالقلق إلا اذا كنت تلعب بثقة زائدة على ملعبك، عناصر اللعبة كلها أصبحت متوفرة".

وأكمل: "لكى تكون بطلا يجب أن تتعرض لمواقف لكى تشيد الناس بك، مازلنا بدور ربع النهائى ووصلنا خطوة قريبة لكنها ليست نهائية".

وتابع: "هناك وجه اخر لكرة القدم، هذا الوجه لم يكن معنا فى مباراة الرجاء وكان من الممكن أن ننتصر بثلاثة أو أربعة أهداف بالشوط الأول أمامهم، كما أنهم بالشوط الثانى قادرون على العودة".

وأتم: "كان يجب أن يصل للاعبين أننا ذاهبون لخوض مباراة قوية ويجب الفوز".