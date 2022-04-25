شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع ملف المعارين على مائدة فيريرا لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو الزمالك ملف عودة اللاعبين المعارين على مائدة جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضلهم لإرسال طلب خاص لأنديتهم من أجل العودة فى الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

كان الزمالك قد أعار العديد من اللاعبين بداية الموسم الحالى على رأسهم مروان حمدى مهاجم سموحه وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى وثنائى الإتحاد السكندرى محمود شبانة ومحمد عبد السلام بالإضافة لعمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر .

ومن المقرر أن يراقب فيريرا وجهازه المعاون اللاعبين المعارين بشكل عام خلال المباريات المقبلة مع أنديتهم لاختيار أفضلهم للعب مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل فى ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر .

يذكر أن الزمالك تعاقد مع عدد من اللاعبين بداية الموسم الحالى على رأسهم عمر كمال عبد الواحد قادما من المصرى إلا أن أزمة إيقاف القيد المحلى للفريق جعلت مسئولى النادى وقتها يقومون بإعارة اللاعبين للأندية المنافسة حفاظا على مستواهم الفنى .