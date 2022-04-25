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مرتضى منصور يُهنئ رجال طائرة الزمالك بالتتويج بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والطبي والإداري بالقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على الأهلي 3-1.

 

وأكد منصور أن لاعبي الطائرة وجهازهم الفني والإداري كانوا أبطالا وعلى قدر المسئولية حتى تحقيق اللقب الغالي.. موضحا أنهم استطاعوا إسعاد جماهير الزمالك العظيمة بعد أن حصدوا لقبي الدوري والكأس في موسم واحد.

 

وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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