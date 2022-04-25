شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُهنئ رجال طائرة الزمالك بالتتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والطبي والإداري بالقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على الأهلي 3-1.

وأكد منصور أن لاعبي الطائرة وجهازهم الفني والإداري كانوا أبطالا وعلى قدر المسئولية حتى تحقيق اللقب الغالي.. موضحا أنهم استطاعوا إسعاد جماهير الزمالك العظيمة بعد أن حصدوا لقبي الدوري والكأس في موسم واحد.

وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.