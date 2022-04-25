شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يتقدم على المصرى بهدف فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نهضة بركان المغربى الشوط الأول متقدما على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله يوسف الفحلى في الدقيقة 7 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: كريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي،خط الوسط:فريد شوقي وحسن على وإيزي إيميكا ومحمد جريندو،خط الهجوم: محمد عنتر وعمرو مرعي.

ويكفي الفريق البورسعيدي التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النادي المصري المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره في وسط الملعب، هما إلياس الجلاصي وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعباني المدير الفني للمصري إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعباني قاد المصري من المدرجات في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد في لقاء مازيمبي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من: حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".