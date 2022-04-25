شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للطائرة على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر بالتفوق على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 3/0، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

كان قد فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس رجال أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا وعمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض.

وأقيم دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى والأهلى فى الثانية.

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.